EsSalud invertirá más de S/ 59 millones para equipar hospitales a nivel nacional

Presidente ejecutivo Luis Rosales anunció adquisición de tomógrafos, ecocardiógrafos y máquinas de anestesia para agilizar diagnósticos y atenciones en beneficio de millones de asegurados.

En un despliegue estratégico para fortalecer los servicios de salud en todo el territorio, el Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en marcha un agresivo plan de equipamiento médico que integrará tecnología de punta en los principales hospitales nacionales y regionales. La iniciativa contempla una inversión superior a los S/ 59 millones en dispositivos de alta complejidad, destinados a garantizar diagnósticos precoces y tratamientos oportunos para millones de asegurados.

El anuncio lo hizo el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, quien precisó que desde el inicio de su gestión -hace menos de un mes- ha priorizado el destrabe de procesos de compra de equipos que permitirán una atención inmediata y diagnósticos terapéuticos de alta precisión.

En esa línea, detalló que se han destinado cerca de S/ 15 millones para la adquisición de 32 máquinas de anestesia, de las cuales 11 unidades reforzarán el hospital Rebagliati, 8 el Almenara, 2 el Sabogal, y los restantes a otros nosocomios. Los equipos ya se encuentran en proceso de compra a través de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE).

Indicó que la alta complejidad cardiovascular recibirá también un gran impulso. El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) contará con una inversión superior a los S/ 16 millones para la compra de 10 ecocardiógrafos de última generación, herramientas clave para elevar la precisión en el tratamiento de patologías cardiacas complejas.

Descentralización de la salud

Añadió que con una inversión cercana a los S/ 15 millones, EsSalud adquirirá 3 modernos tomógrafos de 128 cortes, los cuales serán destinados a las redes asistenciales de Lambayeque, Piura y Juliaca. Estos equipos de alta resolución permitirán obtener imágenes detalladas en tiempo récord, optimizando el servicio en el interior del país.

El titular de EsSalud informó que la Red Asistencial Cajamarca experimentará una renovación tecnológica integral con una partida de más de S/ 13 millones para la compra de tomógrafos, ecógrafos, ecocardiógrafos y máquinas de anestesia.

Finalmente, Rosales Pereda destacó que estas acciones son fruto de una serie de reuniones de trabajo con funcionarios de todo el país para atender las demandas urgentes de las redes asistenciales

Con estas acciones, el Seguro Social reafirma su compromiso de modernizar la infraestructura hospitalaria, asegurando que la tecnología médica de punta llegue a cada rincón del Perú.