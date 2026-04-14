¡Sonrisas saludables! Minsa lanza webinar gratuito por el Día de la Protección Bucal Infantil

El Ministerio de Salud impulsa un webinar gratuito para promover la prevención y el cuidado de la salud bucal infantil en el marco del Día Nacional de la Protección Bucal Infantil.

Uno de los desafíos más importantes de la salud pública se conmemoró el 12 de abril: el Día Nacional de la Promoción y Protección Bucal Infantil, una fecha que busca reforzar el compromiso con la salud de la niñez.

Asimismo, uno de los principales enfoques de la salud pública está dirigido a las poblaciones vulnerables, que presentan mayores necesidades en este ámbito. En ese sentido, se busca impulsar acciones integrales orientadas a la promoción y prevención de la salud bucal infantil.

ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN

En el año 2022 se promulgó la Ley N° 31540, con el objetivo de fomentar la salud bucal desde edades tempranas. Como parte de esta iniciativa, se vienen desarrollando actividades a nivel nacional orientadas a concientizar sobre la importancia del cuidado bucal en la niñez.

Entre las acciones implementadas se incluyen jornadas de atención odontológica, charlas educativas dirigidas a padres de familia y docentes sobre la prevención de caries y el cuidado bucal, así como talleres interactivos para niños enfocados en la alimentación saludable.

CHARLA VIRTUAL

La Dirección de Salud Bucal anunció la realización de charlas gratuitas con el objetivo de informar sobre la importancia y prevención de la salud bucal. Estas se llevarán a cabo en modalidad virtual este 14 de abril, a través de las multiplataformas del Minsa.