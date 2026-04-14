Hospital Perú de EsSalud llega a Ica para devolver la visión a 137 asegurados con cirugías de catarata

- A través del operativo “Verte otra vez”, institución despliega especialistas y tecnología de alta gama para reducir las listas de espera y devolver la autonomía a los adultos mayores de la región.

Con el objetivo de transformar la vida de cientos de pacientes y reducir la demanda acumulada de consultas oftalmológicas en beneficio de los asegurados, el Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en marcha hoy el operativo “Verte otra vez” en la región Ica. Esta jornada médica, ejecutada a través de Hospital Perú el centro de salud móvil de la institución, realizará 137 cirugías de catarata hasta el 23 de abril en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza.

La estrategia es impulsada por la gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, a través del Hospital Perú, el centro de salud itinerante que esta vez ha movilizado a Ica equipos médicos altamente especializados y tecnología de última generación para realizar procedimientos mínimamente invasivos que permiten una recuperación inmediata.

Según explicó la Dra. Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, estas acciones buscan “acercar la salud especializada a las zonas donde más se necesita, contribuyendo directamente al desembalse médico y quirúrgico a nivel nacional”.

Tecnología y Resultados

La cirugía consiste en la extracción del cristalino opaco para reemplazarlo por un lente intraocular artificial. Gracias al uso de tecnología de punta, el procedimiento es ambulatorio, lo que resulta fundamental para la población de adultos mayores, quienes recuperan la capacidad de reconocer los rostros de sus seres queridos y realizar sus actividades diarias sin asistencia.

“Recuperar la vista no solo es un tema médico, es devolver la independencia y la alegría de vivir”, destacó la Dra. Chávez, subrayando que la catarata es la principal causa de ceguera tratable en el país.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, el programa “Verte otra vez” ya ha logrado 2,213 operaciones exitosas en regiones como Loreto, Cajamarca, Ucayali y La Libertad. Con este despliegue en Ica, la institución reafirma su compromiso de combatir la catarata, una de las principales causas de ceguera tratable en el Perú, impactando positivamente no solo en la salud física, sino también en el bienestar emocional y familiar de los pacientes.

Dato clave:

La catarata no solo afecta la visión; impacta la salud emocional del paciente. Recuperar la vista significa para muchos volver a reconocer los rostros de sus seres queridos y recuperar la alegría de vivir con independencia.