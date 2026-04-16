Estudio revela que desintoxicación digital de dos semanas puede revertir daños cognitivos causados por redes sociales

Investigación publicada en PNAS Nexus muestra que reducir el uso de teléfonos durante 14 días mejora atención y salud mental, equivalente a revertir una década de deterioro cognitivo.

Un estudio científico publicado en PNAS Nexus ha revelado que una desintoxicación digital de apenas dos semanas puede revertir significativamente los daños cognitivos asociados al uso excesivo de redes sociales y teléfonos inteligentes. La investigación, que involucró a más de 467 participantes, encontró que reducir el tiempo en línea de 314 a 161 minutos diarios produjo mejoras en atención sostenida, salud mental y bienestar general.

Los investigadores, liderados por Kostadin Kushlev de la Universidad de Georgetown y Noah Castelo de la Universidad de Alberta, descubrieron que la mejora en atención sostenida fue equivalente a revertir 10 años de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Además, el efecto sobre los síntomas de depresión fue mayor que el de los antidepresivos y similar al de la terapia cognitivo-conductual.

"Todos tenemos una relación algo poco saludable con nuestros teléfonos", afirmó Kushlev, quien destacó que incluso aquellos participantes que no cumplieron completamente con la restricción mostraron efectos positivos. "No es necesario restringirse para siempre. Incluso una desintoxicación digital parcial, aunque sea por unos días, parece funcionar", añadió.

El estudio se produce en un contexto de creciente preocupación por los efectos del uso excesivo de tecnología. El estadounidense promedio pasa aproximadamente 4½ a 5 horas diarias en su teléfono, lo que suma aproximadamente mes y medio al año dedicado exclusivamente a esta actividad. Investigaciones previas han vinculado el uso intensivo de redes sociales con aumentos en ansiedad, depresión y problemas de atención.

La investigación diferencia entre el uso de internet en teléfonos versus computadoras, encontrando que los primeros son particularmente problemáticos. "El uso del teléfono es más compulsivo e inconsciente", explicó Kushlev. "Interrumpe otras actividades y reduce la calidad de las experiencias sociales".

Estos hallazgos coinciden con desarrollos legales recientes. En marzo, un jurado en California ordenó a Meta y YouTube pagar $6 millones en daños a una joven de 20 años que argumentó que las plataformas eran negligentes al diseñar productos adictivos que dañaron su salud mental. El veredicto marca un punto de inflexión en los esfuerzos por responsabilizar a las empresas tecnológicas.

Otro estudio de Harvard publicado en JAMA Network Open respalda estos hallazgos, mostrando que una semana de uso reducido de smartphones resultó en disminuciones significativas en ansiedad (16.1%), depresión (24.8%) e insomnio (14.5%).

Los investigadores reconocen que la ciencia de las desintoxicaciones digitales aún está en etapas tempranas. Un estudio más amplio que abarca más de 8,000 participantes en 23 países, liderado por Steven Rathje de la Universidad Carnegie Mellon, está en curso para determinar si los efectos negativos son más severos en países occidentales como Estados Unidos.

"Para algunas personas, su uso es demasiado o muy poco, y para otras es el adecuado", comentó John Torous de la Escuela de Medicina de Harvard, destacando la naturaleza individual de estos efectos. Gobiernos como Australia ya han comenzado a implementar restricciones al acceso de redes sociales para niños y adolescentes, mientras propuestas similares se discuten en Europa y Estados Unidos.