EsSalud: Más de 4,500 atenciones médicas especializadas se brindarán en Chepén con Hospital Perú

Con el objetivo de acercar servicios de salud especializados y reducir las brechas de atención en las diversas regiones, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará su servicio itinerante, denominado Hospital Perú, en la provincia de Chepén (La Libertad), en coordinación con la Red Prestacional Lambayeque donde se estima brindar 4,556 atenciones médicas especializadas del 17 al 25 de abril.

Así lo anunció el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales, quien indicó que, durante esta jornada, los asegurados podrán acceder a consultas en medicina interna, medicina general, ginecología, oftalmología, cardiología y otorrinolaringología, además de servicios de apoyo como ecografía, enfermería, laboratorio y farmacia.

Agregó que la atención se realizará en el Hospital I Chepén de EsSalud, ubicado en la Av. Palma Bella s/n, en dos turnos: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Este despliegue forma parte de la estrategia del Seguro Social para fortalecer la atención médica descentralizada y ampliar el acceso oportuno a servicios de salud de calidad, especialmente en zonas con alta demanda y limitada oferta especializada.

Al respecto, la gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dra. Denisse Chávez, destacó que Hospital Perú permite llevar atención integral a diferentes regiones del país. “A través de estas intervenciones, desplegamos brigadas especializadas con equipamiento moderno para atender de manera oportuna a los asegurados y responder a la demanda acumulada en diversas especialidades”, señaló.

Por su parte, el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales, resaltó que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer la red asistencial en todo el país. “Seguimos trabajando para ampliar la cobertura de los servicios de salud y acercar atención especializada a más asegurados”, puntualizó.