EsSalud salva a octogenaria tras extraer y reconstruir seis órganos en una sola cirugía

Especialistas del hospital Sabogal retiraron partes del páncreas, estómago, duodeno y otros tres órganos para eliminar un tumor cancerígeno a paciente de 82 años.

Médicos del Hospital Nacional Alberto Sabogal del Seguro Social de Salud (EsSalud) marcaron un hito quirúrgico al salvar la vida de una mujer de 82 años mediante la extirpación y reconstrucción simultánea de seis órganos afectados por un tumor.

Se trata de la intervención más desafiante de la cavidad abdominal, una proeza de alta precisión que permitió eliminar un cáncer de ampolla de Váter que amenazaba la vida de Elena Sánchez de Barrón. Tras una recuperación asombrosa, ahora se prepara para volver a su club de adulto mayor y cocinar en un comedor popular del Callao, labor que realiza desde hace más de tres décadas.

El cirujano oncólogo Jhon Rojas Saldívar, encargado del caso, explicó que la paciente presentaba un cuadro complejo que requería una intervención altamente especializada. Tras una evaluación integral, se realizó la técnica de Whipple. “Es una cirugía sumamente difícil, de mucho riesgo, que consiste en extirpar seis órganos simultáneamente”, detalló el especialista.

Durante cinco horas de labor ininterrumpida, un equipo médico multidisciplinario logró extirpar con éxito la vesícula biliar, la vía biliar, cuatro porciones del duodeno, una sección del estómago, la cabeza del páncreas y 10 centímetros de yeyuno (parte del intestino delgado).

“Al ser una paciente de 82 años, el riesgo era máximo, pero la preparación integral nos permitió realizar esta técnica especializada con éxito total”, sostuvo el doctor Rojas.

Recuperación récord

A pesar de la agresividad del procedimiento, la evolución de doña Elena fue calificada de "espectacular". Rompiendo los estándares médicos, la paciente no necesitó ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), toleró la ingesta de líquidos al primer día y recuperó la movilidad a las 48 horas. Solo cinco días después de la cirugía, fue dada de alta.

Elena, quien cocina para los necesitados desde 1990, hoy se siente lista para retomar sus actividades. “Extrañaba bastante mi labor solidaria. Estoy agradecida con Dios y con los médicos de EsSalud por devolverme la salud y permitirme volver con mis ocho nietos y tres bisnietos”, manifestó emocionada.

Con este logro, EsSalud reafirma su liderazgo en cirugía oncológica compleja, demostrando que la edad no es una limitante para realizar intervenciones de vanguardia que salvan.