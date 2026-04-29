Reniec facilita el registro de recién nacidos en hospitales a nivel nacional: conoce cómo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) garantiza el derecho a la identidad desde el primer momento de vida, elimina barreras y lleva sus servicios al lugar donde esta comienza.

Para cumplir este objetivo, la entidad refuerza la estrategia “Nacer con Identidad”, a través de dos mecanismos de acercamiento a los recién nacidos: Las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), instaladas en 170 hospitales del Minsa y del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) a cargo de la Dirección de Servicios Registrales, y los registros itinerantes “Nacer con Identidad” realizados a través de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) en 47 establecimientos de salud donde no se cuenta con una ORA – Reniec.

De esta manera, la entidad impulsa que los padres de familia inscriban el nacimiento de sus hijos y tramiten su primer Documento Nacional de Identidad (DNI) sin salir del hospital, asegurando la identidad temprana y acceso a servicios inmediatos como salud, programas sociales y otros.

Servicios de las ORA de Reniec en hospitales

Las Oficinas Registrales Auxiliares de Reniec brindan los siguientes servicios:

• Inscripción del Acta de Nacimiento gratuito

• Tramite y entrega del primer DNI gratuito (desde recién nacidos hasta menores de 16 años.)

• Inscripción gratuita de defunciones por muerte natural de menores y mayores de edad.

Ubicación y horarios de las ORA

Las 170 ORA del Reniec están ubicadas en los hospitales y centros de salud en 24 Departamentos a nivel Nacional y el Callo, cubriendo así a todos los niños nacidos en el territorio nacional. Desde estos espacios, la entidad acerca sus servicios a la ciudadanía.

Para conocer la ubicación exacta de los Establecimientos donde contamos con una ORA y los horarios de atención, revisa este ENLACE.

Registro Itinerante DRIAS en hospitales y clínicas

Las intervenciones itinerantes que realiza DRIAS del Reniec acercan servicios de identificación gratuitos en 47 hospitales y/o clínicas donde no se cuenta con oficina Reniec y que tiene mayor incidencia de maternidad, para que todos los peruanos accedan a una identidad temprana.

Conoce en este ENLACE en que centros de salud se realizan los registros itinerantes a nivel nacional.

Reniec garantiza el derecho a la identidad en Perú

A través de las Oficinas Registrales Auxiliares instaladas en los centros médicos y los registros itinerantes, Reniec elimina barreras de acceso y lleva sus servicios a la población. Así, más peruanos pueden registrarse y contar con su DNI desde los primeros días de vida. Ello, les permite ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos, privados y participar en la vida económica, política y social del Perú.

Recuerda que Identificar a tu niño oportunamente asegura su protección y bienestar, por eso; si el Establecimiento de Salud donde nació tu bebé no cuenta con una Oficina Reniec, acude de inmediato antes de los 15 días de nacido a cualquiera de nuestros Centros de Atención RENIEC a nivel nacional, los puedes ubicar en ENLACE en los que te atenderemos gratuitamente con mucho gusto de manera preferencial.