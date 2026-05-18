EsSalud: extirpan vejiga y próstata a paciente y le reconstruyen vías urinarias para derrotar al cáncer

Con esperanza, fe y el respaldo de un equipo multidisciplinario y altamente especializado, un paciente de 75 años logró superar un cáncer de vejiga, gracias a una compleja intervención quirúrgica realizada en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega de EsSalud.

Este hecho representa un importante avance porque se trata de la segunda cirugía de alta complejidad de este tipo realizada con éxito en este nosocomio.

Saturnino Bazán, residente del distrito Carabayllo, llegó al servicio de Urología del hospital Negreiros, tras presentar hematuria (sangrado en la orina). Luego de una evaluación integral, los especialistas confirmaron la presencia de un tumor vesical con compromiso muscular, lo que requería un tratamiento quirúrgico especializado.

Cirugía radical

El Dr. Renzo Mansilla Flores, asistente del servicio de Urología de ese establecimiento, explicó que inicialmente se realizó un procedimiento endoscópico para confirmar el diagnóstico. Asimismo, indicó que tras los estudios de estadiaje que descartaron metástasis, se decidió ejecutar una cirugía radical.

La intervención demandó cerca de seis horas y consistió en una cistoprostatectomía radical (extracción de la vejiga y la próstata), acompañada de una linfadenectomía bilateral (extirpación de ganglios linfáticos), y la reconstrucción del sistema urinario mediante una derivación tipo Bricker.

“Es la segunda vez que realizamos este tipo de cirugía de alta complejidad en el hospital, lo que demuestra el fortalecimiento de nuestras capacidades resolutivas y el trabajo articulado de un equipo multidisciplinario”, destacó el doctor Mansilla.

Tras la operación, el paciente permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos para un monitoreo especializado y, gracias a su favorable evolución, fue dado de alta a las 48 horas. Actualmente, se encuentra estable, camina de manera independiente y continúa su tratamiento complementario en el servicio de Oncología.