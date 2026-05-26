EsSalud supera 1.1 millones de atenciones a través de la Gerencia de Oferta Flexible

En el marco de su XIX aniversario, la GOF reafirma su rol estratégico en la atención oportuna y descentralizada de los asegurados.

En el marco de su XIX aniversario institucional, la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) del Seguro Social de Salud (EsSalud), alcanzó 1,189,228 atenciones a nivel nacional en lo que va del 2026, consolidándose como un componente estratégico para ampliar la cobertura sanitaria y acercar servicios de salud oportunos y especializados a miles de asegurados.

Creada el 25 de mayo de 2007 mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 348-PE-ESSALUD-2007, la GOF se ha posicionado como un órgano estratégico de alcance nacional, orientado a fortalecer la capacidad operativa y asistencial de EsSalud a través de un modelo de atención flexible, itinerante y de respuesta rápida, priorizando a poblaciones vulnerables, zonas alejadas y pacientes con dependencia severa.

“Quiero reconocer la gran labor que hace la institución. Resaltar a sus diferentes órganos como Padomi, Proyectos Especiales, Hospital Perú, y también agradecer el importante apoyo de las tres redes asistenciales: Rebagliati, Sabogal y Almenara”, señaló el Gerente General de EsSalud, Alejandro Martínez.

Por su parte, la Dra. Denisse Chávez Torres, Gerente de Oferta Flexible destacó que “la GOF ha sido el motor operativo que impulsa el engranaje de nuestra institución. Es sinónimo de resiliencia, adaptación y vanguardia”.

Entre sus principales servicios destaca el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI), que en lo que va del año registra 653,983 atenciones en beneficio de más de 52 mil asegurados con movilidad reducida y dependencia funcional.

Asimismo, el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), mediante la Línea 117, atendió más de 240 mil llamadas y realizó 46,650 intervenciones de urgencia y emergencia.

Por su parte, la Subgerencia de Proyectos Especiales, a través de Hospital Perú y otros programas especializados, efectuó más de 143 mil atenciones preventivas y especializadas a nivel nacional.

Asimismo, la Escuela de Emergencias capacitó a 4,936 trabajadores de EsSalud, fortaleciendo las competencias del personal asistencial; mientras que el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) registró 46,650 asistencias preventivas orientadas a la salud ocupacional y prevención de riesgos laborales.

Con estos resultados, la GOF reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la respuesta sanitaria de EsSalud mediante un modelo de gestión innovador, dinámico y centrado en las necesidades de los asegurados.