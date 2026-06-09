EsSalud: Hospital Perú llega a la provincia de Jaén para atender a cerca de 4800 asegurados

Entre el 10 y el 18 de junio, cerca de 4800 asegurados de la provincia Jaén recibirán atención especializada, gracias al despliegue del Hospital Perú. El Seguro Social de Salud (EsSalud) trasladará este servicio itinerante hasta esa ciudad cajamarquina, con la finalidad de acercar la atención médica, fortalecer la capacidad de respuesta local y reducir la brecha de atenciones en beneficio de los pacientes.

Este operativo se desarrollará en coordinación con la Red Asistencial Jaén, donde el Hospital Perú tiene como meta brindar 4779 atenciones médicas especializadas. Este esfuerzo conjunto buscará optimizar el servicio y responder eficazmente a la alta demanda de los asegurados de la zona.

La gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, Dra. Denisse Chávez, informó que los asegurados jaenenses accederán a consultas en medicina interna, cardiología, neurología, gastroenterología, otorrinolaringología y oftalmología. Además, a servicios de ecografía, odontología, terapia física y rehabilitación, enfermería, farmacia y laboratorio.

"Venimos trabajando arduamente para acercar la atención médica especializada a más asegurados". Asimismo, precisó que las jornadas de salud se llevarán a cabo en las instalaciones del Hospital II de Jaén, ubicado en la calle Mariano Melgar N.º 448. El horario de atención se dividirá en dos turnos: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Estrategia integral de EsSalud

El despliegue del Hospital Perú forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la atención primaria, incrementar la producción asistencial y reducir la carga de los establecimientos de salud mediante campañas de desembalse y jornadas de atención extendida.

Este hospital itinerante recorre de manera permanente la costa, sierra y selva del país. A lo largo del año, desarrolló diversos operativos en Lima y Callao (redes Rebagliati, Almenara y Sabogal), así como en las regiones de Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Puno y Cajamarca. En lo que va del año, se ha brindado más de 121 600 atenciones médicas a nivel nacional.