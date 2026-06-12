EsSalud fortalece inclusión laboral para personas con habilidades diferentes

EsSalud, a través del Centro de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) Callao, realizó con éxito el Foro Empresarial “Llamkasun Kamayniq” (Trabajemos Empresarios), iniciativa orientada a promover mayores oportunidades de empleo y fortalecer la inclusión laboral de personas con habilidades diferentes.

El encuentro contó con la presencia del Dr. Martín Colca Ccahuana, gerente de la Red Prestacional Sabogal; la Dra. Mónica Parra Otárola, subgerente de Rehabilitación Social y Laboral de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad de EsSalud; y el Dr. Víctor Raúl García Torres, director del CERPS Callao.

“Esta iniciativa representa la reivindicación para las personas con discapacidad, al permitir que sus capacidades y talentos sean reconocidos y aprovechados por la sociedad. Son personas muy talentosas que, gracias al apoyo de EsSalud, desarrollan habilidades que les permiten desempeñarse exitosamente en distintos espacios de trabajo”, aseguró el Dr. Colca.

Asimismo, destacó que este foro demuestra que es posible articular esfuerzos entre las instituciones públicas y el sector empresarial para lograr la ansiada reinserción laboral. “EsSalud cuenta con cuatro Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) y catorce Centros de Rehabilitación Básica Profesional a nivel nacional, donde se brinda atención integral orientada a la recuperación de los pacientes”, puntualizó.

En cuanto a cifras, informó que hasta el año pasado más de 900 personas con habilidades diferentes lograron incorporarse al mercado laboral gracias al acompañamiento de estos centros especializados, mientras que en lo que va del año se han concretado 79 nuevas inserciones laborales.

Emotivo testimonio

Uno de los momentos más emotivos de este encuentro fue el testimonio de Luis Ángel Arias Ricaldi, usuario del CERPS Callao, quien relató con profunda nostalgia cómo, después de sufrir un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad, encontró en la institución la oportunidad para reconstruir su proyecto de vida.

“Llegué al CERPS Callao buscando ayuda y me recibieron con los brazos abiertos. Gracias a la bolsa de trabajo ingresé a una empresa donde empecé como trabajador part-time y hoy me desempeño a tiempo completo en una cadena de supermercados. Gracias al apoyo de mi familia y al gran soporte físico y emocional que recibí de EsSalud”, expresó emocionado.

El Dr. Colca invocó a los empleadores a seguir apostando por la inclusión. “Las personas con habilidades diferentes que se forman en nuestras instituciones están muy bien preparadas y desarrollan permanentemente sus capacidades. Los invito a brindarles una oportunidad. Su incorporación será un gran aporte para las empresas y para el fortalecimiento de sus equipos de trabajo”, enfatizó.