Nace bebé gigante con más de 6 kg en hospital de EsSalud

Un nuevo logro médico alcanzó el equipo de especialistas del Hospital II Gustavo Lanatta Luján de Huacho de EsSalud, al atender con éxito la llegada de un bebé de 6 kilos con 149 gramos, que nació en buen estado de salud pese que su madre presentaba un cuadro de diabetes mellitus tipo 2 de alto riesgo.

El pequeño Luis Smith nació mediante una cesárea programada, procedimiento que permitió preservar la salud de la madre y del recién nacido ante las complicaciones que hubiera representado un parto natural. Teodomira Flores Hilario (41) recibió a su segundo hijo luego de un estricto seguimiento médico durante toda la gestación, informó el Dr. Eduardo Rey Etto, director del hospital.

“Este nacimiento representó uno de los casos más complejos atendidos recientemente por el establecimiento de EsSalud, debido al inusual peso del bebé y a las condiciones clínicas de la madre. Gracias a Dios, todo salió conforme y hoy ambos evolucionan favorablemente”, expresó el doctor Rey Etto.

En tanto, la orgullosa mamá destacó la atención recibida por todo el personal de EsSalud durante el embarazo y el alumbramiento. “Estoy muy agradecida con los médicos, enfermeras y todo el equipo del hospital por el cuidado que nos dieron. Mi hijo nació sano y continúa creciendo adecuadamente gracias a sus controles”, aseguró Teodomira.

Hoy, semanas después de su nacimiento, “Luisito” pesa más de 8 kilos y mantiene una evolución favorable bajo el seguimiento permanente de los servicios de Pediatría y Crecimiento y Desarrollo (CRED), donde recibe una atención integral para garantizar su adecuado desarrollo.

Certificación

Asimismo, el Dr. Rey Etto destacó que el Hospital II Gustavo Lanatta Luján recibió la certificación como “Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño”, convirtiéndose en el primer nosocomio de EsSalud de la región norte del país en obtener este reconocimiento durante el proceso de evaluación realizado por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Lima del Ministerio de Salud (Minsa).

“Venimos impulsando una atención cada vez más humanizada, segura y de calidad para nuestras gestantes, madres y recién nacidos. Este logro es producto del trabajo articulado, la experiencia y el compromiso de nuestros profesionales de salud”, puntualizó.