¿Cómo elegir el recipiente para transportar el almuerzo o lonchera?

La nutricionista Dra. Clara Núñez del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), recomendó tomar en cuenta con mucho cuidado el recipiente adecuado para trasladar nuestro almuerzo que debe ser de preferencia de acero inoxidable u otro tipo de envases de grado alimentario libre de BPA o envases térmicos.

Dijo que, para este tipo de alimentos, que constituyen una comida fuerte como son los almuerzos, la lonchera debe ser térmica tanto para comida fría o caliente, así como de tipo Bento donde se puede separar las porciones de comida con el fin de que no se produzca una contaminación cruzada.

La nutricionista Núñez precisó que en el recipiente de la lonchera el alimento principal, que es el alimento proteico, debe ir separado de los cereales o tubérculos, así como de las frutas, verduras o líquidos.

“El recipiente donde se encuentra la lonchera no debe tener compuestos tóxicos debe utilizarse recipientes seguros, y que ayude a que el alimento se conserve higiénico y tenga una buena conservación tanto frio como caliente”, insistió la profesional del CNP.

Recuerde:

Si el envase de la lonchera es hermético, evitará derrames y contaminación cruzada.

Debe tener el tamaño adecuado para una porción balanceada.

En la medida de lo posible debe ser térmico para conservar la temperatura.

¿Qué es el BPA?

Son las siglas de Bisfenol A, un compuesto químico industrial utilizado principalmente para fabricar plásticos de policarbonato resistentes y resinas epoxi. Se encuentra comúnmente en botellas de agua reutilizables, envases de alimentos y el revestimiento interior de las latas.