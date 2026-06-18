Dejar de fumar, hacer deporte y comer saludable ayudan a evitar el cáncer de próstata

No fumar, evitar las bebidas alcohólicas, ejercitarse por lo menos 30 minutos al día, comer más frutas y verduras, y bajar de peso, son prácticas saludables para reducir el riesgo de cáncer de próstata, además del tamizaje desde los 45 años de edad.

Lo indicó el doctor Johan Arturo Campos Huamán, urólogo oncólogo del Ministerio de Salud (Minsa), quien explicó que las posibilidades de sufrir de esta enfermedad se incrementan cuando la persona presenta obesidad y tiende al sedentarismo.

“Los antecedentes familiares también influyen. Si en la familia ya se han presentado otros casos de cáncer de próstata, con mayor razón hay que acudir al chequeo médico para el descarte, o iniciar un tratamiento temprano, de ser necesario”, advirtió.

Problemas frecuentes

Explicó que, en los varones, se presentan tres tipos de enfermedades relacionadas, empezando por la prostatitis, una de las infecciones más comunes que, sin embargo, es un cuadro clínico benigno que debe ser evaluado.

Luego está la hiperplasia prostática, condición donde la próstata empieza a crecer conforme pasan los años ocasionando dificultades para miccionar o retención de la orina, y que podría llevar a la falla renal, de no controlarse a tiempo.

Finalmente, está el cáncer de próstata, una patología donde este órgano se degenera malignamente. Este puede ser detectado a tiempo con exámenes a partir de los 45 años en los establecimientos de salud del Minsa sin costo alguno.

“El envejecimiento es el principal factor de riesgo. A mayor edad, los hombres presentan más posibilidades de desarrollar un cáncer de próstata”, indicó el doctor, tras detallar las dos pruebas indispensables:

Una es el tacto rectal, un examen estándar sumamente importante que permite al médico determinar la consistencia, la dureza y los bordes de la próstata; y la otra es la del antígeno prostático o PSA, una prueba de sangre que ofrece mayor certeza.

Estos dos exámenes se complementan, pero el primero es más frecuente y accesible, sobre todo en las localidades más alejadas. Hay otras pruebas más complejas y costosos, como la resonancia magnética.

“El cáncer de próstata causa la muerte de 2400 a 3000 peruanos al año, donde el 60% de los pacientes acude a consulta cuando la enfermedad se halla en un nivel avanzado y es más difícil su atención. Por eso es importante el chequeo preventivo anual entre los 45 hasta los 75 años de edad”, puntualizó el doctor Huamán.