Fortalecen las capacidades del personal de Salud en tratamientos contra la Leishmaniasis

Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal que labora en todo el territorio nacional, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis desarrolla el 25 y 26 de junio el webinar nacional e internacional “Leishmaniasis: experiencia, manejo y criterios para los tratamientos locales. Termoterapia, intralesional y oral”.

Este espacio técnico de intercambio de experiencias está orientado a compartir los avances, resultados y lecciones aprendidas obtenidas por el personal que trabaja en las regiones donde se vienen implementando alternativas terapéuticas para la atención de la leishmaniosis cutánea no complicada.

La actividad reúne a especialistas nacionales e internacionales, así como a equipos de salud de las regiones de Cajamarca, Junín, Madre de Dios, Cusco y Piura, quienes expondrán las evidencias generadas durante la implementación de tratamientos locales y orales, impulsados desde el año 2024 gracias al fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y donación de equipos de termoterapia brindados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

La leishmaniasis continúa representando un importante problema de salud pública en diversas zonas del país, especialmente en poblaciones rurales y amazónicas. En este contexto, la incorporación progresiva de tratamientos locales constituye una oportunidad para ampliar el acceso a opciones terapéuticas seguras, efectivas y centradas en las necesidades de los pacientes.

Durante el webinar se presentarán experiencias relacionadas con el uso de la termoterapia, el tratamiento intralesional con antimoniato de meglumina y el tratamiento oral para casos seleccionados de leishmaniasis cutánea no complicada, destacando criterios clínicos de aplicación, resultados observados en campo, aceptabilidad por parte de los pacientes y desafíos para su implementación en los servicios de salud.

ENFERMEDAD CUTÁNEA

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro será la exposición de experiencias que muestran cómo estas alternativas terapéuticas pueden contribuir a mejorar las oportunidades de atención de grupos vulnerables o con limitaciones para recibir tratamientos sistémicos convencionales, entre ellos niños, adultos mayores, gestantes evaluadas bajo criterios clínicos específicos y personas con condiciones particulares que requieren una valoración individualizada del riesgo-beneficio terapéutico.

Asimismo, se compartirán experiencias relacionadas con el fortalecimiento del diagnóstico laboratorial de la leishmaniasis cutánea, componente fundamental para garantizar la oportunidad y calidad de la atención de los pacientes.

El intercambio de conocimientos y experiencias permitirá identificar buenas prácticas, desafíos operativos y oportunidades de mejora para continuar avanzando en la implementación de intervenciones innovadoras que contribuyan a reducir la carga de enfermedad y las secuelas asociadas a la leishmaniasis en las poblaciones más expuestas del país.

Con este encuentro, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la búsqueda de estrategias basadas en evidencia científica que permitan acercar servicios de salud más accesibles, oportunos y adecuados a las necesidades de las poblaciones afectadas por enfermedades desatendidas como la leishmaniasis.