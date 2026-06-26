Minsa insta a reducir el consumo de azúcar: 9 de cada 10 niños la consumen a diario

El consumo excesivo de azúcar, en bebidas preparadas en el hogar, y alimentos ultraprocesados se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud infantil. Un reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) advierte que 9 de cada 10 niños entre 5 y 11 años consumen azúcar todos los días, incrementando el riesgo de obesidad infantil.



Este efecto se agrava por el sedentarismo, las largas horas frente a pantallas y la escasa actividad física, creando un entorno que favorece el aumento de peso y compromete la salud presente y futura de los niños.



El reporte, elaborado por el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (Cenan) del INS, señala que, de 254 816 niños entre 5 y 11 años, el 88 % de los menores de este grupo etario consume azúcar diariamente. Además, existe una alta frecuencia de consumo de gaseosas, jugos de frutas, golosinas, frituras y otros productos ultraprocesados desde la infancia.



La información forma parte del “Informe de seguimiento y evaluación de la efectividad e impacto en la salud pública de las medidas adoptadas para mejorar la nutrición y promover la actividad física – 2025”, que analiza los avances, desafíos y resultados de las políticas públicas vinculadas a la alimentación saludable y la actividad física en el país.



El documento advierte que el exceso de peso continúa creciendo en casi todos los grupos etarios y describe una “crisis persistente” impulsada por el aumento sostenido de la obesidad. En escolares de primaria, el exceso de peso alcanza el 34.1 % a nivel nacional y la obesidad muestra una tendencia sostenida al incremento.



El informe también alerta sobre el impacto del sedentarismo. El 40.3 % de los niños presenta conductas sedentarias –más de cinco horas al día sentados o acostados, sin contar las horas de sueño– y tres de cada cuatro aumentaron su tiempo frente a pantallas después de la pandemia.



Según el INS, estos hábitos alimentarios y estilos de vida incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares desde etapas tempranas.



El documento reconoce avances en la implementación de políticas públicas, como el fortalecimiento del etiquetado frontal con octógonos y la promoción de actividad física en las escuelas. Sin embargo, advierte que todavía existen brechas importantes en la comprensión y uso de las advertencias nutricionales, especialmente en zonas rurales.



Frente a este escenario, el Minsa reafirma su compromiso de velar por la salud infantil promoviendo estilos de vida y entornos saludables en escuelas y hogares desde edades tempranas.