Minsa recomienda hábitos saludables para prevenir infecciones urinarias en la población

Las infecciones urinarias constituyen una de las causas más frecuentes de consulta médica en el país, afectando de manera predominante a las mujeres por razones anatómicas. La Dra. Irma Del Castillo Díaz, uróloga del Hospital Nacional Arzobispo Loayza del Minsa, explicó que se trata de un proceso bacteriano que afecta principalmente a las vías urinarias bajas, como la vejiga y la uretra.

Cuando la afección compromete los riñones, recibe el nombre de pielonefritis y requiere atención inmediata. La especialista precisó que la infección se presenta con mayor frecuencia en mujeres debido a que la uretra femenina es mucho más corta que la de los varones, facilitando el ingreso de gérmenes desde la zona genital al conducto urinario.

Advirtió que la automedicación genera que la bacteria no muera correctamente, volviéndose recurrente y clínicamente más compleja, por lo que enfatizó la importancia de tratar estas infecciones con un profesional.

Recomendaciones y mitos

La uróloga desmintió la creencia popular de que las infecciones se puedan contraer por sentarse en baños públicos o por el uso de ropa ajustada, recordando que la causa está ligada al ingreso de bacterias del propio organismo y a factores como el uso de prendas sintéticas que incrementan la carga bacteriana local.

El Minsa brindó una serie de recomendaciones para prevenir posibles infecciones: tomar abundante agua para ayudar a limpiar las vías de forma natural, vaciar la vejiga completamente al orinar y evitar prolongar su retención, orinar siempre después de mantener relaciones sexuales para expulsar posibles gérmenes, y optar por ropa interior de fibra natural en lugar de telas sintéticas para reducir el riesgo de infecciones urinarias.