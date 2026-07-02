Benefician con campaña odontológica a cerca de un centenar de pacientes con discapacidad

Con un enfoque centrado en los derechos y el respeto a la diversidad funcional, la Red Prestacional Almenara de EsSalud consolida un modelo pionero de atención odontoestomatológica inclusiva, segura y humanizada en el país.

La reciente campaña “Sonrisas inclusivas” benefició con éxito a 97 personas con discapacidad del CERPS La Victoria. Este logro da continuidad a la estrategia “Sonrisas Especiales” de abril de 2026, en que se benefició a 180 niños del CEBE N.° 12 “Luz del Mundo” de Chaclacayo, gracias al despliegue de 30 profesionales de EsSalud y el Ministerio de Salud.

Durante la jornada se realizó evaluación odontológica, consejería, educación en salud bucal, promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades bucales.

“Esta campaña brinda atención odontológica preventiva a personas con discapacidad, promoviendo el acceso a servicios con atención priorizada, la capacitación de familias y cuidadores en higiene bucal, y la entrega de kits adaptados para fortalecer el cuidado de la salud oral y la continuidad de los tratamientos mediante turnos priorizados y cupos disponibles en la Red Almenara”, señaló la Dra. Nathali Reyes Carrasco, responsable de la Estrategia de Salud Bucal de la Gerencia de Servicios Prestacionales.

Las actividades ofrecieron una atención integral con enfoque multidisciplinario, gracias a la participación activa de cirujanos dentistas, enfermeras, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales de EsSalud, quienes laboraron en estrecha articulación con instituciones del sector salud. Estas intervenciones extramurales logran potenciar la capacidad operativa de los servicios odontológicos y articular de forma eficiente los niveles de atención.

Además, se brindaron los servicios de tamizaje, evaluación odontológica y aplicación de barniz fluorado. Asimismo, charlas con material lúdico sobre alimentos cariogénicos, taller de facilitadores para la higiene bucal dirigido a padres de familia, tutores y docentes. También se presentó el sketch “Salvemos nuestros dientes".

De esta manera, EsSalud reafirma su compromiso de acercar los servicios médicos a quienes más lo necesitan, promoviendo equidad, dignidad y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad.