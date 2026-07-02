INEN alcanza el trasplante de médula ósea número 1000

Hace apenas unos días, Jesús, de 13 años, recibió la noticia que marcaría un antes y un después en su vida: el trasplante de médula ósea que necesitaba había sido un éxito. Hoy celebra junto a su hermana Anet, de 9 años, quien fue su donante y sus padres, pues, recuperó la esperanza de volver al colegio, jugar y cumplir sus sueños, y también se convirtió en el paciente del trasplante de médula ósea número 1000 realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, destacó que este procedimiento representa mucho más que una cifra. “Hoy celebramos el trasplante 1000, que es más que un número, es la forma de decirle a las familias que el Estado les garantiza la salud. El INEN representa la segunda oportunidad de vida de millones de peruanos”, señaló el ministro.

Velasco Guerrero, reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir fortaleciendo la atención oncológica. “No puede haber crecimiento económico si no se refleja en salud. Este avance reafirma el compromiso del sector de seguir ampliando el acceso a tratamientos de alta complejidad y tecnologías innovadoras para que más peruanos reciban atención especializada cuando más la necesitan”, precisó el ministro.

Más de 100 trasplantes al año

Desde la puesta en marcha de su Programa de Trasplante de Médula Ósea en 2012, el INEN ha fortalecido progresivamente su capacidad resolutiva mediante infraestructura especializada, tecnología de última generación y protocolos terapéuticos alineados con estándares internacionales. Actualmente, realiza más de 100 trasplantes al año en pacientes pediátricos y adultos provenientes de distintas regiones del país.

Entre los principales avances alcanzados destaca la implementación de los trasplantes alogénicos haploidénticos, procedimiento que amplía significativamente las posibilidades de encontrar donantes compatibles y permite ofrecer una alternativa de tratamiento a pacientes que antes tenían opciones muy limitadas. A ello se suma la incorporación de inmunoterapias y medicamentos innovadores que continúan mejorando los resultados clínicos

Jesús agradeció a quienes lo acompañaron durante todo el proceso. “Estoy muy agradecido con mis padres y mi hermanita, estoy agradecido eternamente con ella, con los doctores, las licenciadas, las técnicas, con el Ministerio de Salud”.

El caso de Jesús también refleja la importancia de garantizar el acceso equitativo a la atención especializada. Todo su tratamiento, incluido el trasplante de médula ósea, fue cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS).