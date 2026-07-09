Prueba PSA: ¿Qué es y porqué es tan importante para detectar cáncer de próstata en varones?

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que los varones a partir de los 50 años se realicen el despistaje de cáncer de próstata mediante la prueba de antígeno prostático específico (PSA), disponible en establecimientos de salud de nivel II-3 o I-4 sin ningún costo.

Este examen mide los niveles de una proteína producida exclusivamente en la próstata; un resultado menor a 4 indica normalidad, mientras que un valor superior requiere exámenes adicionales como la biopsia.

De acuerdo al doctor Johan Campos Huamán, urólogo oncólogo del Minsa, el cáncer de próstata suele ser asintomático en sus primeras fases y que, al cumplir 50 años, los varones deben considerar que el crecimiento de la próstata podría estar asociado a esta enfermedad. "Es una enfermedad muy silenciosa que solo se manifiesta cuando ya está en etapas avanzadas", advirtió.

Pruebas disponibles y seguimiento

Si la biopsia descarta la presencia de cáncer, el paciente continuará con chequeos anuales hasta los 75 años. Si el diagnóstico es positivo y se detecta a tiempo, el varón podrá recibir tratamiento oncológico y evitar que la enfermedad avance. Actualmente, el 75% de los peruanos con cáncer de próstata son diagnosticados cuando la enfermedad ya se encuentra en niveles avanzados.

El Minsa también recomienda el examen digital rectal, un procedimiento sencillo y gratuito que permite al médico palpar la próstata para detectar posibles bultos o tumores. Ambas pruebas preventivas deben realizarse una vez al año y están disponibles en todos los centros de salud del Minsa a nivel nacional, con el objetivo de salvar vidas mediante la detección temprana.