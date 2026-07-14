Lactancia materna en Perú se mantiene al alza y supera promedio recomendado por la OMS

La lactancia materna exclusiva en el Perú continúa mostrando una tendencia al alza, informó el Ministerio de Salud (Minsa), pues en los últimos siete años, el promedio anual llegó a 67.38 %, cifra que supera el promedio mundial ubicado en 42.4 % y la meta del 50 % en bebés menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA LECHE MATERNA AL RECIÉN NACIDO?

La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para su desarrollo integral y que debe ser exclusivo durante los primeros seis meses de vida, luego puede ser complementada con alimentos adecuados hasta los dos años o más. Aporta anticuerpos que fortalecen el sistema inmunológico, reduce el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales, favorece el desarrollo cognitivo, emocional, social y construye a prevenir enfermedades crónicas como obesidad y diabetes.

LOS BENEFICIOS PARA LAS MADRES

Eleana Medina, responsable de lactancia materna del Minsa, señaló que esta práctica natural brinda importantes beneficios para la madre porque favorece la recuperación después del parto, disminuye el riesgo de hemorragias posparto y contribuye a reducir la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovario, además, fortalece el vínculo afectivo ente la madre y el bebé.

El Minsa recuerda que lo recomendable es brindar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, posteriormente, continuar con la lactancia hasta los dos años o más, complementándola con una alimentación saludable y adecuada para la edad del niño. Cabe destacar que este avance refleja los compromisos del Minsa y sectores como MIDIS, MINEDU, MIMP, MTPE, Indecopi, la sociedad civil organizada en defensa de la lactancia materna: Sociedad Peruana de Pediatría, IBFAN-Peru, Lacta Red, del personal de salud y de las familias peruanas que apuestan por una práctica saludable.