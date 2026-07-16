¿Sabes cuánto demora realmente un cuerpo en perder peso? Esto dice la ciencia

La idea de estar más saludable o seguir las tendencias del momento, pueden llevar a que una persona busque perder peso, pero las fórmulas para lograrlo pueden ser variadas como por ejemplo seguir una dieta, realizar ejercicios y rutinas específicas, sin embargo, no todas dan resultados inmediatos, por eso surge la duda de cuánto realmente demora una persona en perder peso.

Los especialistas indican que son varios factores los que determinan que una persona pueda adelgazar a determinado tiempo: la edad, el sexo, el punto de partida y el estilo de vida, por ello es necesario comprender cómo interactúan las dietas, el ejercicio y la constancia para adoptar una estrategia sostenible en el tiempo.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN PERDER PESO?

El tiempo puede variar considerablemente de persona a persona. Según expertos de Healthline, una recomendación general y segura es perder entre 500 gramos y un kilo por semana, esto permite que la reducción sea sostenible y minimiza los riesgos para la salud. La base del proceso es mantener un déficit calórico constante, es decir, consumir menos calorías de las que el cuerpo gasta diariamente.

Sin embargo, factores como la edad, el sexo asignado al nacer y el peso inicial influyen directamente en la rapidez con la que se pierden los kilos, por ejemplo, las personas con mayor masa corporal suelen perder peso más rápido en las primeras etapas, mientras que la velocidad tiende a disminuir con el tiempo debido a la adaptación metabólica.

¿QUÉ DIETAS AYUDAN A PERDER MÁS PESO?

Este es un paso clave, pero no existe una única opción superior. De acuerdo a un estudio de Heathline, los planes más populares presentan resultados similares en la reducción de peso a largo plazo, lo importante es la adherencia a un déficit calórico y la calidad de los alimentos consumidos.

Lo importante es mantener una alimentación variada y equilibrada, evitando o limitando el consumo de alcohol, sodio, azúcares añadidos, colesterol y grasas saturadas o trans, pero al final el objetivo es encontrar un plan alimentario sostenibles que permita reducir entre 500 y 750 calorías diarias durante periodos cortos y ajustar luego las metas según los procesos.

Al respecto, Mayo Clinic recomienda seguir el concepto de densidad energética, es decir, elegir alimentos con baja densidad energética: aquellos que aportan menos calorías en mayor volumen y ayudan a sentirse saciado con menos calorías como frutas, verduras, legumbres, cortes magros de carne, pescado y lácteos descremados.