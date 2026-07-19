Minsa recomienda despistajes para detectar a tiempo el cáncer de próstata y cuello uterino

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó que el cáncer de próstata y el cáncer de cuello uterino pueden prevenirse y tratarse con mayor éxito cuando son detectados en etapas tempranas.

La entidad señaló que los establecimientos de salud a nivel nacional ofrecen orientación médica y pruebas de tamizaje gratuitas, rápidas y confiables para identificar posibles casos de estas enfermedades.

Además, el Minsa destacó la importancia de mantener hábitos saludables como una alimentación equilibrada, evitar el sobrepeso, realizar actividad física con frecuencia y dejar de fumar, debido a que estos factores pueden reducir el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer.

Finalmente, la Dirección de Prevención y Control de Cáncer indicó que los chequeos oportunos permiten iniciar tratamientos a tiempo y aumentar las posibilidades de salvar vidas.