CNP brinda recomendaciones sobre alimentación ante el cambio de clima

Entre las frutas adecuadas que sugiere el Colegio de Nutricionistas para la época está el camu camu, rico en vitamina C.

Debido al cambio de clima constante que origina algunos días soleados y otros un tanto nublados, originados por la llegada del Fenómeno El Niño, se han registrado casos de personas afectadas por resfríos, afecciones respiratorias y alergias. Ante ello, el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) nos brinda recomendaciones para mantener el sistema inmune activo.

El CNP sugiere que si la persona, trabaja de madrugada y siente un poco de frio, puede tomar algunas infusiones naturales como mate de hierbas, té verde, hierbas medicinales como el jengibre, el anís o la manzanilla.

En preparados caseros están los caldos de pollo o vegetales, emolientes, bebidas hechas con maíz, leche y especias.

Entre las frutas adecuadas que sugiere el Colegio de Nutricionistas para la época está el camu camu, rico en vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. Asimismo, la naranja y la mandarina, el limón que nos aportan igualmente vitamina C y son beneficiosas para la salud.

Otra fruta recomendable según el CNP, es el aguaymanto con propiedades nutricionales que contribuye a la salud general.

De igual forma, son importantes los frutos secos y semillas que contienen antioxidantes y zinc, importante para la defensa del organismo.

No debemos olvidar que es importante mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y un buen descanso son fundamentales para fortalecer el sistema inmunológico con el fin de prevenir enfermedades.

En este sentido, el Colegio de Nutricionistas del Perú nos recuerda que mantener una alimentación equilibrada que incluya todos los días frutas y verduras, realizar actividad física por lo menos tres veces por semana y un buen descanso nocturno para que nuestro hígado pueda depurar nuestros desechos, son tres aspectos de vital importancia para mantener nuestra salud.