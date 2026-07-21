SIS financió más de 510 mil atenciones de salud de alto costo durante el 2026

El Seguro Integral de Salud (SIS), a través del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), financió 510, 837 atenciones médicas de alta complejidad durante lo que va del 2026. Esta cobertura permitió que 141 313 asegurados accedieran a tratamientos especializados en establecimientos públicos de salud de todo el país, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

COBERTURA PARA EL CÁNCER Y TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS

El financiamiento del SIS cubrió medicamentos, procedimientos médicos, terapias y otros servicios necesarios para pacientes con enfermedades de alto costo. De esta manera, se busca evitar que la falta de recursos económicos interrumpa o limite la continuidad de los tratamientos especializados.

Entre las principales prestaciones se encuentran las atenciones para los siete tipos de cáncer más frecuentes en el Perú: cáncer de cuello uterino, mama, colon, estómago, próstata, leucemias y linfomas. Para garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos durante el 2026, el Estado destinó más de S/457 millones.

TRASPLANTES Y ENFERMEDADES DE ALTA COMPLEJIDAD

La cobertura del Fissal también comprende la atención de pacientes con enfermedad renal crónica, enfermedades raras o huérfanas y procedimientos médicos de alta complejidad. Entre ellos figuran los trasplantes renales, hepáticos y de progenitores hematopoyéticos, conocidos también como trasplantes de médula ósea.

Los ciudadanos pueden verificar si se encuentran afiliados al SIS mediante el aplicativo móvil “Asegúrate e infórmate”, la página web institucional o comunicándose con la Línea 113, opción 4. Estos canales permiten consultar el estado del seguro y acceder a información sobre la cobertura disponible en los establecimientos públicos de salud.