Nuevo aplicativo de EsSalud permitirá gestionar citas médicas de manera más ágil

El aplicativo integrará funciones como recetas médicas, resultados de exámenes y teleeducación para facilitar el seguimiento de los pacientes.

El lanzamiento del aplicativo móvil "EsSalud Digital", una nueva herramienta tecnológica que permitirá a los asegurados reservar citas médicas de manera más rápida y acceder a consultas en distintas especialidades sin necesidad de acudir presencialmente a un establecimiento de salud, fue presentada por el Seguro Social de Salud (EsSalud).

El anuncio fue realizado por Jaime Moreno, presidente ejecutivo de EsSalud durante una entrevista en el programa Hablemos Claro de Exitosa. Según explicó, la plataforma busca reducir significativamente los tiempos de espera para la atención médica, una de las principales demandas de los usuarios del sistema de salud.

Asimismo, las primeras pruebas realizadas a través del Centro Nacional de Telemedicina (Cenate) permitieron atender a cientos de pacientes en pocos días, demostrando la efectividad de la herramienta para optimizar el acceso a los servicios de salud.

SE BUSCA REDUCIR LA ESPERA

Durante la entrevista, Moreno destacó que la implementación de la aplicación ya viene mostrando resultados positivos en la programación de consultas médicas. "Hemos lanzado el 'EsSalud Digital'. ¡Adiós citas! Y hemos hecho pruebas hace siete días con cuatro colegas médicos a través del Centro Nacional de Telemedicina (Cenate) y hemos tenido 700 atenciones. (...) El tiempo de espera lo estamos reduciendo, era de 192 días y ahora lo estamos bajando a siete días y pensamos llegar a 48 horas", señaló.

Asimismo, indicó que los asegurados podrán elegir directamente al médico de su preferencia, revisar la disponibilidad de horarios y confirmar su atención desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet.

APLICACIÓN INTEGRARÁ RECETAS MÉDICAS

El titular de EsSalud explicó que la nueva plataforma reúne diversas herramientas digitales que facilitarán el seguimiento de la atención médica de los pacientes. Entre las funciones disponibles se incluyen el acceso a recetas médicas, informes de apoyo al diagnóstico y servicios de teleeducación. "Ustedes entran a Google y digitan 'EsSalud Digital' e inmediatamente programan sus citas. Antes programabas la cita y lo llamaban 're-cita' y tres meses lo castigaban, ¡ahora no! (...) Hemos integrado más aplicativos, va a ver su receta médica, su informe de apoyo al diagnóstico y el Teleduca", manifestó.

Por otro lado, aseguró que los medicamentos considerados vitales para el tratamiento de enfermedades complejas están garantizados y remarcó que la entidad continuará impulsando medidas para modernizar sus servicios y ofrecer una atención más rápida y eficiente a los asegurados.