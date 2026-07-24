¿Viajas o tendrás reuniones por Fiestas Patrias? Así puedes cuidar tu alimentación sin dejar de disfrutar

Nutricionista de Mondelēz International explica cómo el mindful snacking puede ayudar a mantener una relación más equilibrada y sana con la comida durante las celebraciones.

Durante las celebraciones por Fiestas Patrias suele incrementarse el consumo de alimentos debido a las reuniones familiares, paseos y viajes que muchas personas realizan aprovechando el feriado largo. En medio de este escenario, mantener una alimentación saludable no significa dejar de disfrutar de los platos y snacks favoritos, sino aprender a consumirlos de manera más consciente.

En ese contexto, el mindful snacking o snackeo consciente surge como una alternativa que busca transformar la manera en que las personas consumen snacks y meriendas diarias. Esta práctica apunta a generar una relación más equilibrada con la alimentación, sin eliminar el disfrute de los alimentos favoritos, incluso en fechas donde las ocasiones para compartir alrededor de la comida son más frecuentes.

Según explica la experta Silvia Sáenz, líder en Nutrición Estratégica de Mondelēz International para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, el mindful snacking consiste en prestar atención al momento de comer, reconociendo las señales de hambre y saciedad, y disfrutar conscientemente las características de los alimentos.

Se trata de una práctica que puede aplicarse a cualquier edad y busca fomentar hábitos sostenibles y una relación más saludable con la comida, sin recurrir a restricciones extremas.

"El mindful snacking también nos hace valorar aspectos sensoriales de los alimentos, como sabor, aroma y textura. También impulsa hábitos simples, como hacer pausas conscientes, evitar comer distraídamente frente a pantallas y optar por porciones adecuadas dentro de una rutina marcada por el estrés y la sobreinformación", explicó Silvia Sáenz en un reciente encuentro ocurrido en Lima con periodistas peruanos.

Estas recomendaciones pueden ser especialmente útiles durante Fiestas Patrias, cuando es habitual participar en almuerzos, ferias gastronómicas, viajes o largas jornadas fuera de casa, donde las rutinas de alimentación suelen modificarse.

Según el informe State of Snacking, elaborado por Mondelēz International junto con The Harris Poll, el 96 % de las personas a nivel global ya incorpora hábitos de snackeo consciente en su día a día. Asimismo, más del 80 % de consumidores afirma prestar mayor atención a la experiencia sensorial de los snacks, mientras que siete de cada diez prefieren productos con porciones controladas.

Especialistas señalan que esta tendencia refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde el bienestar físico y emocional comienza a tener mayor relevancia en las decisiones alimenticias. En ese contexto, el snackeo consciente surge como una alternativa práctica para disfrutar las celebraciones de Fiestas Patrias de manera más equilibrada, incorporando momentos de pausa y atención plena al comer, sin renunciar al placer de compartir los alimentos.