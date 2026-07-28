El peruano más longevo de EsSalud celebra Fiestas Patrias a sus 105 años y revela su secreto de longevidad

En el marco de las celebraciones por el Aniversario Patrio, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Gerencia de Oferta Flexible, rinde un emotivo homenaje a don Leandro Fortunato Reyes León, quien a sus 105 años es reconocido como el paciente más longevo de la institución.

En un ambiente festivo y familiar realizado en su vivienda, don Leandro recibió una serenata criolla y un diploma de reconocimiento por su centenaria vida. Este acto simboliza el enfoque humanizado y la empatía que caracterizan la atención brindada por el personal de EsSalud a sus asegurados.

“Me siento feliz, para mí ha sido una gran sorpresa y les agradezco bastante. A mis 105 años escucho y veo bien. El secreto para superar el siglo de vida es estar tranquilo, hacer el bien y contar con la bendición de Dios”, expresó emocionado el homenajeado durante la actividad.

Salud y tradición criolla

Con la bandera peruana nacional como marco de honor, representantes de la “Peña PADOMI” interpretaron emblemáticas canciones de la música criolla para celebrar la trayectoria de don Leandro. Durante la jornada, el centenario asegurado entonó sus temas preferidos, rememoró anécdotas de su juventud y agradeció el constante acompañamiento médico de la institución.

Nacido en Huaral y actual residente del distrito del Rímac, don Leandro destaca por su notable lucidez e independencia cotidiana: lee el periódico a diario, realiza su aseo personal sin asistencia y mantiene un riguroso seguimiento de sus medicamentos.

“Me levanto a las seis de la mañana y me acuesto a medianoche porque me gusta ver noticias y leer la prensa. Me alimento bien, tomo mi leche y disfruto mi pan con chicharrón”, comentó. Para don Leandro, conservar una actitud positiva, actuar con responsabilidad y evitar preocupaciones innecesarias son pilares fundamentales para un envejecimiento saludable.

Programa Centeneario de PADOMI

Por su parte, Gloria Reyes, hija del homenajeado, detalló que su padre se incorporó a PADOMI tras la emergencia sanitaria por la COVID-19. Desde entonces, recibe atenciones médicas periódicas en su hogar a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, geriatras, enfermeros, psicólogos y terapistas.

Don Leandro destaca el trato cercano que recibe del personal de salud. “Siempre vienen a verme todos los meses ya son mis amigos”, evidenciando el vínculo de confianza que ha construido con los profesionales de EsSalud.

A través del Programa Centenario, EsSalud brinda una evaluación integral, física, funcional, cognitiva y social a los asegurados que superan los 100 años de edad, promoviendo su bienestar y autonomía.

Al respecto, el Dr. Gustavo Milla, médico de PADOMI, precisó que “Actualmente, PADOMI atiende a 823 pacientes centenarios en Lima y Callao, dentro de una cobertura general que beneficia a más de 51 mil asegurados. Solo en el primer semestre de 2026, EsSalud ha superado el millón y medio de atenciones a adultos mayores, consolidando el compromiso de proteger y velar por la salud de las poblaciones más vulnerables del país”.