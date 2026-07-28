Hospitales y establecimientos de salud atenderán sin interrupciones este 28 y 29 de julio

La plataforma busca asegurar la continuidad de los servicios médicos durante los días de mayor movilidad en el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el Hospital Digital de Minsa Móvil brindará atención médica especializada de manera ininterrumpida durante el fin de semana y los feriados de Fiestas Patrias.

La medida busca asegurar la continuidad de los servicios de salud para la población durante los días de mayor desplazamiento en el país, los cuales estarán disponibles las 24 horas del día desde el 27 hasta el 29 de julio.

En donde los ciudadanos que estén afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que residen en Lima Metropolitana, donde podrán acceder a consultas médicas sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud y solo se utilizarán los servicios de llamadas telefónicas y videollamadas

CONSULTA EN DIVERSAS ESPECIALIDADES

Esta nueva iniciativa denominada el Hospital Digital forma parte de la transformación digital impulsada por el Ministerio de Salud para acercar los servicios médicos a la ciudadanía. A través de esta plataforma se brindan servicios como teleconsulta, telemonitoreo, teleinterconsulta, teleapoyo al diagnóstico, evaluación clínica y tratamiento.

Asimismo, los usuarios podrán acceder a atención especializada en áreas como medicina familiar, medicina interna, cardiología y cirugía, entre otras especialidades disponibles dentro del sistema.

¿CÓMO ACCEDER A LA ATENCIÓN MÉDICA VIRTUAL?

Para utilizar este servicio, los afiliados al SIS mayores de 18 años que residan en Lima Metropolitana deberán comunicarse a la Línea 113 Salud y seleccionar la opción 2. También podrán gestionar su atención a través de la plataforma Minsa Digital.

Las autoridades señalaron que esta alternativa cobra especial importancia durante los feriados, debido a que pueden registrarse emergencias menores o accidentes domésticos en los hogares, por lo que contar con orientación médica inmediata resulta fundamental.