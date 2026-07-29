El peruano más longevo de EsSalud celebra Fiestas Patrias con 105 años y revela su secreto

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Gerencia de Oferta Flexible, visitó y agasajó a don Leandro Fortunato Reyes León, el paciente más longevo de la institución con 105 años de edad.

Mientras millones de peruanos celebran un nuevo aniversario patrio, don Leandro recibió una emotiva serenata criolla y un diploma de reconocimiento por ser el asegurado de mayor edad del programa y que refleja además el enfoque de atención empática y humanizada que caracteriza el servicio de PADOMI.

“Me siento feliz, me siento felicísimo. Para mí ha sido una sorpresa. Les agradezco bastante. Tengo 105 años y mi pensamiento está muy bien, escucho bien, veo bien”, expresó don Leandro, quien en medio de la celebración, realizada en su vivienda junto a su familia, compartió el secreto que, asegura, le permitió superar el siglo de vida.

“El secreto es vivir una vida tranquila. He sido premiado por Dios. Siempre me ha gustado hacer el bien”, declaró.

Salud y criollismo

Con la bandera peruana como escenario, representantes de Padomi le rindieron homenaje con la tradicional Peña Padomi, que interpretó música criolla para celebrar su vida y reconocer su ejemplo de longevidad. Emocionado, don Leandro cantó, recordó pasajes de su juventud y agradeció el reconocimiento recibido, que simboliza el compromiso de EsSalud con el cuidado de los adultos mayores.

Originario de Huaral y residente del distrito del Rímac, don Leandro conserva una sorprendente independencia. Lee diariamente los periódicos, se baña sin ayuda, recuerda con precisión el horario de sus medicamentos y mantiene una notable lucidez.

“Cada día me levanto a las seis de la mañana y me acuesto a la medianoche, pues me gusta ver las noticias en la televisión y leer los periódicos. También me alimento bien, tomo mi leche y mi pan con chicharrón”, comenta. Asegura que vivir sin preocupaciones innecesarias, actuar con responsabilidad y mantener una actitud positiva han sido fundamentales para disfrutar de una larga vida.