Conozca los beneficios del yacón: el superalimento de los andes

El yacón es una raíz que tiene una peculiaridad que se parece mucho a un camote o a una papa, pero su pulpa se puede comer cruda como un fruto.

El Secretario Científico Magister Martín Chávez Escudero del Colegio de Nutricionistas del Perú – (CNP) explicó que el yacón tiene una sustancia denominada fructooligosacárido (FOS) que es un tipo de carbohidrato no digerible, una fibra, que va a nutrir los microorganismos positivos que forman la microbiota intestinal.

El especialista del CNP anotó que la principal función del yacón, también llamado por su nombre científico Smallanthus sonchifolius, es fortalecer la parte terminal del aparato digestivo, regular la motilidad intestinal, hidratar, prevenir la diarrea, el estreñimiento y mejorar la salud en general.

Manifestó que su consumo directo es positivo porque no va a subir la glucosa en la sangre que es lo que busca todo paciente que tiene diabetes.

“El yacon también es muy requerido porque es una fuente muy rica en potasio tan o más que un plátano”, agregó. El magister Martín Chávez Escudero, dijo que lo ideal es comerlo por ejemplo al natural en una ensalada con unas gotitas de limón para retardar su oxidación y mantener sus propiedades nutricionales.

El nutricionista reveló que es el único fruto que es mejor consumirlo ya procesado como jarabe de yacón, por ejemplo, ya que a través de un proceso técnico mantiene todos los fructooligosacáridos (FOS) y utilizar como edulcorante natural.

Cabe indicar, que el yacón, crece en la zona más templada de los Andes. En nuestro país este tubérculo es cultivado en Amazonas, Cajamarca, San Martín, Pasco, Cusco, Apurímac y Puno.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el color de su interior puede ser blanco, amarillo, morado, naranja y, en algunas cosechas, ha sorprendido con la aparición de puntos fucsias, teniendo en cuenta que esa coloración también advierte la mayor o menor presencia de carotenoides (Vitamina A).

El yacón, originario de nuestro país, puede ser aprovechado en su consumo desde su raíz, para preparar jugos, hasta sus hojas, empleadas para realizar infusiones. Desde tiempos inmemoriales se le llamo Yacon derivado del quechua llaqhum que significa acuoso, insípido, por su alto contenido de agua, razón por la cual era usado para calmar la sed por los agricultores.