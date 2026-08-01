Advierten que persistente “calor de invierno” no reduce riesgos de enfermedades respiratorias

Mientras Lima y gran parte de la costa peruana registran un invierno con temperaturas propias del verano, especialistas de EsSalud alertaron que este escenario no reduce el riesgo de enfermedades respiratorias. Por el contrario, advirtieron que los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, junto con el incremento de la humedad, favorecen la circulación de virus, especialmente entre niños y adultos mayores.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), diversas localidades de la costa presentan temperaturas superiores a lo habitual para esta época del año. En La Molina, por ejemplo, se alcanzó una temperatura máxima de 29,4 °C, es decir, 10,1 grados por encima de lo normal. Asimismo, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que estas condiciones climáticas podrían prolongarse hasta los primeros meses de 2027.

Ante este panorama, la doctora Luz Angélica Pecho Sánchez, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, explicó que las altas temperaturas no eliminan el riesgo de infecciones respiratorias.

"Los niños y los adultos mayores presentan una mayor susceptibilidad a las infecciones respiratorias. En los primeros, debido a que su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo; y en los segundos, porque el envejecimiento puede disminuir las defensas naturales del organismo", señaló.

La especialista exhortó a padres de familia y cuidadores a acudir oportunamente a un establecimiento de EsSalud o del Ministerio de Salud en caso que su niño o adulto mayor presenten fiebre persistente, dificultad para respirar o síntomas respiratorios que no mejoren. Asimismo, recomendó mantener actualizado el esquema de vacunación contra la influenza y el neumococo.

"Aunque el invierno se sienta como verano, los virus respiratorios siguen circulando. La vacunación, la higiene de manos, una alimentación balanceada y la ventilación de los ambientes continúan siendo las mejores medidas de protección para niños y adultos mayores", concluyó.