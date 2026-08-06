EsSalud: Hospital Perú brindará más de 4,000 atenciones médicas especializadas en Huacho

La campaña itinerante arrancó el martes 4 y culminará el próximo 11 de agosto en beneficio de los asegurados de la provincia de Huacho.

Con el objetivo de descentralizar los servicios de salud y reducir los tiempos de espera, el Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en marcha hoy martes 4 una importante campaña de atención médica especializada a través de Hospital Perú, que beneficiará a más de 4,200 asegurados de la ciudad de Huacho y zonas aledañas.

La jornada médica, que se extenderá hasta el domingo 11 de agosto, se lleva a cabo en las instalaciones temporales acondicionadas frente al Hospital II Gustavo Lanatta Luján (Av. Francisco Vidal N° 707, Huacho). En esta área, los usuarios accederán a una amplia cartera de servicios que incluye medicina familiar, general, gastroenterología, neurología, oftalmología, ecografía, cirugía general, medicina física y rehabilitación. Asimismo, se realizarán procedimientos de enfermería, odontología, obstetricia, farmacia, rayos X y laboratorio.

Esta intervención se ejecuta en coordinación con la Red Prestacional Sabogal, adscrita a EsSalud, como parte de una estrategia integral para fortalecer la capacidad operativa de los centros asistenciales, descongestionar la alta demanda priorizando el bienestar integral de la población asegurada en el norte chico.

Dos turnos diarios

Al respecto, el Dr. Edgard Miguel Siccha, responsable de la Gerencia de Oferta Flexible (GOF), destacó que la llegada de Hospital Perú a Huacho busca optimizar el acceso a prestaciones especializadas y reforzar el cuidado preventivo y recuperativo de la ciudadanía. Precisó que la atención se organizará en dos turnos diarios para maximizar la cobertura y responder con oportunidad a los requerimientos de la población.

Entre las especialidades con mayor demanda proyectada figura terapia física, donde se brindarán tratamientos de masoterapia, así como rutinas de fortalecimiento y estiramiento. En el acto de inicio de la campaña hospitalaria de EsSalud estuvo presente el Dr. Milward Ubillus Trujillo, gerente de la Red Prestacional Sabogal al que está adscrito el Hospital II Gustavo Lanatta de Huacho.

Hospital Perú forma parte de la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud y opera como un hospital móvil itinerante que recorre el país de manera gratuita.

En lo que va del año, este servicio ha ejecutado 24 operativos nacionales acumulando 149 039 atenciones, beneficiando a usuarios de las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal, además de regiones como Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Puno y Cajamarca.