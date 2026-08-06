Olas de calor: ¿por qué mueren más mujeres que hombres durante las temperaturas extremas?

Las olas de calor extremo están provocando más fallecimientos de mujeres que de hombres en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa. Durante el verano europeo de 2022, un estudio basado en datos de mortalidad de 35 países registró un 56 % más de muertes relacionadas con el calor entre las mujeres. El patrón también se ha observado en Alemania, donde el Instituto Robert Koch reportó cerca de 9,800 fallecimientos vinculados con las altas temperaturas hasta mediados de julio.

¿Las hormonas aumentan el riesgo durante las olas de calor?

Aunque algunas explicaciones apuntan a factores hormonales, como la progesterona, la menor sudoración o la distribución de la grasa corporal, los especialistas consideran que estas diferencias no bastan para explicar la elevada mortalidad femenina. Alexandra Schneider, epidemióloga ambiental del Instituto Helmholtz de Múnich, sostiene que los estudios apenas muestran una vulnerabilidad ligeramente mayor en las mujeres y que la evidencia biológica no es suficientemente sólida.

Las mujeres poseen una menor superficie de piel en relación con su tamaño corporal y suelen presentar una tasa de sudoración inferior. Sin embargo, compensan esta característica mediante una mejor vasodilatación, proceso que dirige la sangre hacia la piel para liberar el calor. El mayor riesgo aparecería principalmente después de la menopausia, cuando aumentan las enfermedades cardiovasculares, especialmente entre mujeres de edad avanzada con problemas cardíacos preexistentes.

Edad, trabajo y desigualdad explican la brecha de mortalidad

El profesor Toby Mündel, investigador de la Universidad Brock de Canadá, señala que la edad, la condición física, el tamaño corporal y el nivel de actividad influyen más que el sexo biológico en la capacidad de soportar el calor. Además, advierte que las estadísticas pueden estar condicionadas porque las mujeres acuden con mayor frecuencia a hospitales y servicios de emergencia. A ello se suma una importante brecha científica: existen muchos más estudios sobre la respuesta masculina ante el calor que sobre sus efectos en el cuerpo femenino.

Las cifras alemanas revelan también que mueren más mujeres porque representan una proporción mayor de la población de edad avanzada. Al calcular los fallecimientos por cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad masculina resulta superior en los grupos de mayor edad. Sin embargo, las mujeres enfrentan una exposición laboral más prolongada: en sectores como agricultura, construcción, industria textil, transporte y comercio ambulante permanecen entre un 30 % y un 50 % más de tiempo por encima de los niveles de estrés térmico, frecuentemente con menos descansos, mayor cantidad de ropa y responsabilidades domésticas adicionales al finalizar su jornada. (con información de DW).