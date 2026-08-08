EsSalud brindó cerca de 2 mil atenciones a trabajadores del INEN

Durante la jornada, los trabajadores accedieron a consultas de medicina general, enfermería, nutrición, psicología y obstetricia.

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a los centros de trabajo y fortalecer la prevención entre los asegurados, el Seguro Social de Salud (EsSalud) culminó con éxito una campaña integral de salud en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), donde se realizaron 1,992 atenciones preventivas entre el 13 de julio y el 5 de agosto.

La intervención, desarrollada por la Dirección de Programas Especiales de la Gerencia de Oferta Flexible, estuvo orientada a la detección temprana de factores de riesgo y enfermedades crónicas no transmisibles. Durante la jornada, los trabajadores accedieron a consultas de medicina general, enfermería, nutrición, psicología y obstetricia.

Asimismo, se realizaron tamizajes de Papanicolaou y despistajes de cáncer de mama, además de procedimientos especializados como electrocardiogramas, densitometrías óseas y exámenes de laboratorio, entre ellos perfiles lipídicos, glucosa y pruebas de antígeno prostático específico (PSA), contribuyendo al diagnóstico oportuno de diversas enfermedades.

El director de Programas Especiales de EsSalud, Dr. Alfredo García, destacó la importancia de llevar estos servicios directamente a los centros laborales para promover una cultura de prevención y detectar enfermedades en sus etapas iniciales.

"Nuestra misión es cuidar a quienes cuidan. Haber logrado cerca de dos mil atenciones en el INEN demuestra que la prevención es la herramienta más poderosa frente a las enfermedades crónicas no transmisibles. Un diagnóstico oportuno puede salvar vidas y proteger el bienestar de toda la familia", afirmó.

En lo que va del año, la Gerencia de Oferta Flexible, a través de la Dirección de Programas Especiales, ha realizado 268,545 atenciones preventivas. De ese total, 33,469 beneficiaron a asegurados de empresas e instituciones de Lima y Callao.

Requisitos para campañas

Las empresas e instituciones interesadas en llevar estas campañas de salud a sus centros de trabajo deben contar con un mínimo de 50 trabajadores.

Para ello, deben presentar una carta dirigida a la Gerencia de Oferta Flexible a través de la mesa de partes de la sede central de EsSalud (av. Arenales 1420, Jesús María). Luego, la Dirección de Programas Especiales evalúa la solicitud y coordina, mediante el Servicio de Trabajo Social, la programación de las atenciones.