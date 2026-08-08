EsSalud reforzará infraestructura hospitalaria ante llegada del fenómeno de "El Niño"

En el marco de la estrategia del gobierno para enfrentar el fenómeno de "El Niño", el Seguro Social de Salud (EsSalud) implementará una estrategia nacional de prevención para resguardar los servicios sanitarios y la atención de millones de asegurados en todos los establecimientos del país.

Así lo anunció el presidente ejecutivo de la institución, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, quien confirmó la entrega prioritaria de recursos financieros destinados al fortalecimiento de los establecimientos de salud en Lima, Callao, Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad, y otras regiones que enfrentan un elevado riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones, desbordes de ríos y huaicos que amenazan la operatividad física de las redes médicas.

En materia de infraestructura, la máxima autoridad de EsSalud coordina con los gerentes de las redes asistenciales la ejecución de obras preventivas, el reforzamiento de techos y la protección de los sistemas de drenaje y alcantarillado. En ese sentido, adelantó que viajará al norte del país para supervisar en campo la capacidad de respuesta en las áreas de consulta externa, emergencia y ayuda al diagnóstico.

Ante los informes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la ONU y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) sobre la llegada de un "Súper Niño" y para mitigar los impactos sanitarios, la entidad enviará brigadas itinerantes del Hospital Perú que brindarán atención médica directa a través de carpas instaladas en los puntos más críticos.

Asimismo, dispuso la reactivación inmediata de las Unidades de Vigilancia Clínica de Dengue (UVICLIN) y el inicio de campañas preventivas para frenar la reproducción del mosquito Aedes aegypti en aguas estancadas, así como para prevenir casos de zika, chikungunya, malaria, leptospirosis, cólera e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

Cabe señalar que el Seguro Social registra un total de 7,739 contagios de dengue entre enero y el 11 de julio del presente año.