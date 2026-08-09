Recomiendan incluir menestras en alimentación diaria por su aporte de proteínas, fibra y hierro

El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó incluir las menestras de manera frecuente en la dieta diaria, debido a que tienen alto contenido de proteínas vegetales, fibra, hierro y vitaminas del complejo B.

Alimentos como frejoles, lentejas, garbanzos y pallares son una fuente accesible y nutritiva que contribuye a mantener una alimentación equilibrada en personas de todas las edades, según la nutricionista Norma Huaraka de la Diris Lima Norte.

La especialista señaló que las menestras generan mayor sensación de saciedad y, combinadas con cereales como arroz o quinua, mejoran la calidad nutricional de las comidas. Recomendó incorporarlas en el almuerzo acompañadas de verduras y una porción adecuada de alimentos de origen animal o cereales, según los requerimientos individuales. También aconsejó prepararlas con poca sal y limitar el uso de embutidos o frituras para aprovechar mejor sus propiedades.

Aporte nutricional y beneficios

La nutricionista destacó que las menestras contienen hierro, vitaminas del complejo B y otros minerales esenciales. Gracias a su contenido de fibra, favorecen la salud digestiva y contribuyen a prevenir enfermedades en el marco de una alimentación balanceada. Su consumo regular es una alternativa nutritiva y económica para toda la familia.

Promoción de hábitos saludables

El Ministerio de Salud continúa promoviendo hábitos de alimentación saludable que mejoren la calidad de vida de la población. La inclusión de menestras en la dieta diaria es una de las recomendaciones clave para garantizar una nutrición adecuada.