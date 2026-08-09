Junín: ministro de Salud cumplió jornada de trabajo supervisando avances del nuevo Hospital El Carmen

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, lideró una intensa jornada de trabajo en la región Junín, donde priorizó la respuesta inmediata ante la reciente actividad sísmica mediante la entrega de una ambulancia tipo II rural al distrito de Chupaca y la inspección del nuevo Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen.

Como parte de esta intervención multisectorial del Ejecutivo, el titular del Minsa evaluó los daños en los puestos de salud afectados por los constantes movimientos telúricos. Además, supervisó el Centro de Salud Chilca en Huancayo con la finalidad de promover medidas que optimicen la atención en favor de la ciudadanía.

Durante su recorrido, el ministro Dyer Fernández anunció un plan piloto para implementar las historias clínicas digitales, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera para una cita médica y reducir el uso excesivo de papel.

Junto a las autoridades del Gobierno Regional de Junín, la comitiva inspeccionó los avances en la construcción del nuevo nosocomio huancaíno, verificando el estado de la infraestructura en las áreas de emergencias, obstetricia y servicios generales.

Cabe indicar que, la entrega de la ambulancia forma parte de una estrategia integral del Ejecutivo para optimizar los servicios de salud pública. La incorporación de esta unidad móvil, diseñada para operar en la geografía rural, garantiza el acceso rápido al auxilio médico y reducirá los tiempos de traslado de pacientes hacia los centros asistenciales.