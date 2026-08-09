Médicos de EsSalud salvan vida de paciente al succionarle coágulos de sangre de sus pulmones desde la pierna

En un despliegue de alta especialización y tecnología de vanguardia médica, especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (EsSalud) realizaron por primera vez una trombectomía mecánica endovascular para salvar la vida de un operario de limpieza en estado crítico, utilizando para ello un moderno cineangiógrafo.

El asegurado Joel Peña Vargas Machuca (48) había ingresado por emergencia, tras ser atropellado por un vehículo que le provocó un traumatismo encéfalo craneano y múltiples fracturas.

Como consecuencia del percance, al paciente se le formaron coágulos en una de sus piernas, los mismos que se transportaron hacia sus pulmones, provocándole un shock cardiorrespiratorio y poniéndolo en estado crítico, por lo que fue necesario conectarlo un ventilador mecánico para seguir viviendo.

Gracias al cineangiógrafo

La Dra. Sheyla Alfaro, radióloga intervencionista, explicó que "el procedimiento fue de mínima invasivo, a través de un corte de apenas dos milímetros en la entrepierna, donde se introdujo un tubo delgado para guiarse con absoluta precisión hasta los pulmones, con la ayuda del nuevo cineangiógrafo”.

Este moderno equipo emite imágenes en tiempo real, lo que permitió usar un sistema de aspiración que succionó y retiró los coágulos que tapaban el paso del oxígeno y que ponían en riesgo el corazón del paciente Vargas Machuca.

La especialista señaló que fue necesario este procedimiento ante la falta de respuesta al tratamiento farmacológico convencional. Refirió que el equipo multidisciplinario, en junta médica, decidió retirar los trombos en un tiempo récord, gracias a la precisión del nuevo equipo, logrando así liberar inmediatamente la circulación pulmonar y extubando al paciente a las 48 horas de la intervención.

De vuelta a la vida

El asegurado Joel Peña volvió a la vida y se mostró agradecido. "Sentí que volvía a nacer. Mi recuperación ha sido rápida y exitosa; hoy me siento lleno de vida, estoy infinitamente agradecido con Dios y con todo el equipo del hospital Almenara de EsSalud por esta atención que me brindaron", expresó emocionado.

Con este logro médico, EsSalud consolida el proceso de modernización del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, poniendo infraestructura de nivel internacional, equipamiento de última generación y personal especializado al servicio de los asegurados para resolver patologías de alta complejidad.