Hilda Sandoval Cornejo es designada nueva presidenta ejecutiva de EsSalud

Mediante una resolución oficial, el Gobierno de Keiko Fujimori dio por concluida la designación de Jaime Moreno como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). Posteriormente, la entidad anunció a través de sus redes sociales el nombramiento de Hilda Sandoval Cornejo como su reemplazo.

Antes de asumir oficialmente el cargo, Sandoval Cornejo había sido designada de manera temporal al frente de la institución, debido a que se desempeñaba como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud.

EXPERIENCIA DE HILDA SANDOVAL

La nueva presidenta ejecutiva de EsSalud cuenta con experiencia en la gestión pública, especialmente en los sectores de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Durante el Gobierno de Ollanta Humala, ocupó el cargo de viceministra de Vivienda.

Además de su paso por el Ministerio de Vivienda, Sandoval Cornejo también se desempeñó como gerenta general de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y del Banco de Materiales (Banmat). Asimismo, ejerció como directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Cabe precisar que su designación se produce en medio de cuestionamientos a la gestión de EsSalud. Al respecto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que en esta nueva etapa se deberá priorizar el fortalecimiento de la institución, con el objetivo de mejorar su capacidad de atención y ampliar su presencia a nivel nacional.