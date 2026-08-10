CNP alerta sobre la importancia de los primeros mil días de vida para prevenir la anemia

Decana del CNP, Rosa Cruz Maldonado manifestó que los primeros mil días de vida, que va desde la décima semana de gestación hasta los dos años de edad, son muy importantes.

La decana del Colegio de Nutricionistas del Peru Magister Rosa Elena Cruz Maldonado, sostuvo que los primeros mil días de vida, que va desde la décima semana de gestación hasta los dos años de edad, son muy importantes porque en este lapso se forma el 85% del cerebro de toda persona, lo cual definirá su futuro.

“Es un momento irrepetible y si en ese intervalo se da una deficiencia de nutrientes por una anemia afectará la calidad de vida y productividad de una persona”, precisó.

Cruz Maldonado además dijo que en este tiempo de vida se producen 700 conexiones nerviosas por segundo, pero si no hay los nutrientes suficientes se dará el mínimo y entonces el coeficiente intelectual de un niño terminará siendo 6 puntos menos que el de un niño que no hizo anemia, por eso la importancia de prevenirla.

La decana del CNP precisó que la anemia no se ve a simple vista sino a base de un análisis de sangre que es necesario hacerle al bebé a los seis meses de vida. “6 de cada 10 niños de 6 meses tiene anemia lo cual es muy peligroso”, alertó.

En este sentido, explicó que el tratamiento para la anemia no tiene que ser solo a base del consumo de hierro sino de un conjunto de nutrientes sobre todo a nivel de proteína de origen animal como el bazo, la sangrecita, el hígado y otras vísceras que también son ricas en grasa y sirven para formar el cerebro a esta edad.

Asimismo, insistió que para empezar a atacar la anemia se tiene que hacer un análisis seriado de parásitos y si existen entonces la adecuada desparasitación así como cuidar la calidad del agua donde también se alojan diversas bacterias y parásitos que pueden ocasionar anemia o perjudicar la absorción intestinal de nutrientes.