Minsa anuncia control remoto de equipos médicos en hospitales

El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció la implementación de un sistema de supervisión para monitorear el funcionamiento de los equipos médicos en los establecimientos de salud del país.

La propuesta contempla una especie de “torre de control” que permitirá verificar de manera remota si los equipos se encuentran operativos o permanecen fuera de servicio, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes.

Además, el Ministerio de Salud solicitará información sobre los equipos que actualmente funcionan bajo contratos de alquiler. La intención es conocer cuántos existen, qué empresas están involucradas y bajo qué condiciones fueron contratados.

Dyer también adelantó que se solicitará a la Contraloría revisar estos contratos para identificar posibles irregularidades. Asimismo, se buscará convocar a nuevos proveedores para fomentar una mayor competencia y transparencia en la adquisición y alquiler de equipos médicos.