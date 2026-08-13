Minsa alerta sobre juguetes tóxicos y recomienda compras seguras para niños

El Ministerio de Salud, mediante Digesa, pidió a los padres prestar especial atención a la procedencia y características de los juguetes que compren para sus hijos, debido a que algunos productos podrían representar un peligro para la salud.

La recomendación forma parte de la campaña “Prevenir es Vivir, Niñez Saludable”, que busca promover adquisiciones responsables ante la proximidad del Día del Niño. Las autoridades aconsejan optar por comercios formales y comprobar que los productos cumplan con los requisitos sanitarios.

Uno de los principales riesgos identificados está relacionado con la pintura de determinados juguetes, que podría desprenderse con facilidad y contener plomo u otros componentes dañinos.

La exposición a este metal pesado puede generar consecuencias en el desarrollo de los menores y afectar el funcionamiento de distintos órganos. Por ello, Digesa exhortó a verificar la autorización sanitaria antes de concretar cualquier compra.