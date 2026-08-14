Ministerio de Salud: SAMU traslada, desde Andahuaylas, a menor de un año con quemaduras para recibir atención especializada en Lima

Una emergencia ocurrida en casa puso en riesgo la vida de un menor de un año y 10 meses, quien sufrió quemaduras con agua hervida en sus miembros inferiores. Ante la necesidad de atención especializada, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), activó una evacuación aeromédica desde Andahuaylas hacia Lima.

El pequeño fue trasladado desde el Hospital Subregional de Andahuaylas hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja), establecimiento especializado donde continuará recibiendo atención médica. De acuerdo con el informe médico, el menor presentó quemaduras de segundo grado que comprometieron aproximadamente el 20 % de su superficie corporal, principalmente en miembros inferiores y región glútea. Luego del accidente, fue atendido y posteriormente llevado a un establecimiento de salud debido a que presentó un deterioro de su estado general.

A su ingreso al Hospital Subregional de Andahuaylas, el paciente se encontraba en condición crítica, con signos de deshidratación e inestabilidad. Su evolución determinó el diagnóstico de shock séptico y quemaduras que afectan entre el 20 % y 29 % de la superficie corporal, por lo que requería manejo especializado en una unidad de quemados.

Debido a que el establecimiento de origen no contaba con una unidad especializada de quemados ni con una unidad de cuidados intensivos pediátricos, los especialistas determinaron la necesidad de referirlo a un centro de mayor complejidad.

Ante esta situación, el SAMU coordinó la evacuación aeromédica mediante el convenio suscrito entre el Seguro Integral de Salud (SIS), el SAMU y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), permitiendo movilizar al menor de manera oportuna y segura desde Andahuaylas hasta Lima.

Más de mil evacuaciones aeromédicas

Esta intervención forma parte de la respuesta que brinda el Estado para acercar atención especializada a pacientes cuya condición de salud requiere ser atendida en establecimientos de mayor capacidad resolutiva.

De acuerdo con el consolidado de evacuaciones aeromédicas del SAMU, desde 2018 se han realizado 1334 traslados de pacientes mediante este sistema. Solo en lo que va del 2026 se han efectuado 57 evacuaciones aeromédicas, permitiendo que pacientes de diferentes regiones del país accedan a servicios especializados en Lima y otras zonas.

De esta manera, el Ministerio de Salud, a través del SAMU, continúa fortaleciendo la atención de emergencias y la articulación entre las instituciones del Estado para brindar una respuesta oportuna a los pacientes que, por la complejidad de su condición, necesitan ser trasladados a establecimientos especializados.