Ministerio de Salud intensifica monitoreo en prevención y control del dengue en Lima Metropolitana

Con la finalidad de dar una respuesta oportuna en prevención y control del Dengue, asegurando una adecuada ejecución de los recursos públicos y una respuesta articulada en el territorio, el Ministerio de Salud (Minsa) intensifica la asistencia técnica y el seguimiento a las intervenciones que desarrollan las autoridades sanitarias frente al riesgo de transmisión del dengue en el contexto del Fenómeno El Niño.

Estas medidas forman parte del Plan Nacional de Prevención y Control del Dengue 2026, una estrategia liderada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) y los equipos técnicos de las diferentes instancias del sector. Este plan no solo busca vigilar de cerca el comportamiento del virus, sino también la detección e investigación oportuna de brotes de la enfermedad y el control del vector, así como la articulación efectiva con los gobiernos locales para intervenir sobre los factores de riesgo presentes en el territorio.

En la reunión participó el director General de la DGIESP, Dr. Constantino Vila y los equipos técnicos de las diferentes direcciones del Minsa.

Garantizar atención integral

La estrategia del Minsa tiene un enfoque claro: el abordaje orientado hacia la persona, familia y territorio. En este marco, el seguimiento de las metas físicas y presupuestales constituye un elemento fundamental para asegurar que los recursos asignados se traduzcan en intervenciones oportunas y efectivas para la prevención y control del dengue.

Uno de los criterios establecidos en la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Pacientes con Dengue en el Perú es garantizar una atención integral, oportuna y segura de las personas afectadas por dengue, por ello es necesario fortalecer la capacidad de los servicios de salud para el reconocimiento temprano de signos de alarma, el manejo adecuado de los casos y la referencia oportuna de los pacientes que requieran atención especializada.

En ese sentido, los aspectos claves en la prevención es la participación de los gobiernos locales, instituciones educativas, organizaciones comunitarias, familias y otros actores del territorio, promoviendo prácticas saludables y acciones sostenibles para reducir los criaderos del Aedes aegypti, principal vector del dengue, especialmente en las zonas donde existe presencia y circulación del virus.

Además, el Minsa reforzará las estrategias de comunicación de riesgos y sensibilización a la población, con especial énfasis en la eliminación de recipientes que puedan acumular agua, la identificación oportuna de síntomas y signos de alarma, así como la búsqueda temprana de atención en los establecimientos de salud y promoverá la importancia de evitar la automedicación, especialmente ante la presencia de fiebre y otros síntomas y signos de alarma compatibles con dengue.

De esta manera, el Ministerio de Salud recuerda a la población que la prevención del dengue es una responsabilidad compartida y la acción oportuna de las autoridades, los servicios de salud, los gobiernos locales, las familias y la comunidad es fundamental para proteger la salud de la población.