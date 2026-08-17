Acreditan al hospital Negreiros de EsSalud por cumplir estándares de calidad y seguridad del paciente

Obtiene alta calificación de Diresa Callao y se convierte en el único establecimiento hospitalario de categoría II-2 certificado a nivel nacional.

En un importante reconocimiento para la sanidad pública del Callao y la Red Prestacional Sabogal, el Hospital II Lima Norte Callao “Luis Negreiros Vega” recibió oficialmente su Constancia de Acreditación, otorgada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao.

El establecimiento obtuvo una calificación de 92 % en la fase de Evaluación Externa, superando el 80 % mínimo requerido para la acreditación, lo que certifica el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad del paciente y gestión de los servicios de salud. Con este resultado, se convierte en el único hospital de categoría II-2 acreditado a nivel nacional.

La entrega de la Constancia de Acreditación se realizó en el auditorio principal del establecimiento y estuvo a cargo del director regional de la DIRESA Callao, MC Roberto Espinoza Atoche, quien entregó el documento al director del nosocomio, Dr. Enrique Mechato Aldave.

Participaron también el Dr. Luis Novoa, gerente de Nivel I y II de la Red Prestacional Sabogal; la MC Romy Ruth Rangel Raffo, directora y presidenta de la CRSA DIRESA Callao; el Lic. Rubén Pulido, jefe del Servicio de Enfermería, entre otras autoridades asistenciales.

Humanización y seguridad

Durante la ceremonia, el Dr. Mechato Aldave resaltó el trabajo desarrollado durante casi un año por los equipos encargados del proceso de autoevaluación y destacó que este resultado refleja el compromiso del personal con la mejora de los procesos y la seguridad de los pacientes.

“Nos llena de orgullo y satisfacción que el trabajo de casi un año de nuestros auto evaluadores internos haya tenido frutos. Lograr un 92 % para un hospital II-2, con prerrequisitos mucho más complejos, demuestra que estamos mejorando flujos y procesos con un solo fin: la seguridad y calidad de nuestros pacientes”, sostuvo.

Asimismo, destacó que este logro forma parte de una ruta de mejora institucional que contempla nuevos desafíos para el establecimiento: “Primero nos re categorizamos, luego nos hemos acreditado siendo el único hospital II-2 del país en lograrlo, y nuestro siguiente objetivo es sentar las bases para subir a categoría III-1”, concluyó.

Con esta acreditación, la Red Prestacional Sabogal de EsSalud reafirma su compromiso con la mejora continua de sus establecimientos de salud y con la prestación de servicios seguros, eficientes y humanizados para la población asegurada.