EsSalud: certifican que CAP Donrose Sutmoller presta servicio integral y seguro a sus pacientes

Tras superar satisfactoriamente una exhaustiva evaluación externa, el CAP III Hermana Donrose Sutmoller de la Red Prestacional Sabogal de EsSalud recibió la Constancia de Acreditación otorgada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Callao.

Esta certificación reconoce el cumplimiento de estándares orientados a garantizar una atención segura y de calidad a los pacientes. Durante la evaluación se verificaron los procesos de atención, gestión clínica, seguridad del paciente, bioseguridad, gestión de calidad y capacidad operativa del establecimiento.

Asimismo, el proceso de evaluación externa permitió comprobar que el CAP III Donrose cuenta con procedimientos y mecanismos destinados a brindar una atención integral, segura y centrada en las necesidades de los asegurados y sus derechohabientes, reafirmando el compromiso del personal con la mejora continua de los servicios de salud.

Al respecto, el Dr. Juan Vásquez Castillo, director del establecimiento, destacó que esta acreditación es resultado del trabajo articulado de todo el equipo y resaltó el compromiso de los profesionales asistenciales, personal administrativo y demás colaboradores que contribuyeron al cumplimiento de los estándares evaluados.

La entrega de la Constancia de Acreditación contó con la participación de la Dra. Romy Ruth Rangel, presidenta de la Comisión Regional Sectorial de Acreditación (CRSA) de la DIRESA Callao; la Dra. Marissa Muñoz, coordinadora nacional de la Unidad Funcional de Calidad del Ministerio de Salud; y la Lic. Lucila Escarcena, jefa de la Dirección de Aseguramiento y Calidad de la DIRESA Callao.

Asimismo, participaron el Lic. Juan Canchari, de la Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización de la Sede Central de EsSalud. Además, el Dr. Carlos Paredes, jefe de la Unidad de Auditoría en Calidad; y la Dra. Leticia Trigoso, de la Oficina de Calidad, ambos de la Red Sabogal.