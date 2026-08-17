5 alimentos saludables para ayudar a tu mascota durante un golpe de calor

El calor intenso puede afectar rápidamente a las mascotas, especialmente si permanecen mucho tiempo expuestas a altas temperaturas. Además de mantenerlas en un ambiente fresco y ofrecerles agua limpia, algunos alimentos pueden ser una alternativa para complementar su hidratación.

La sandía, sin semillas ni cáscara, contiene una importante cantidad de agua y puede ofrecerse en pequeñas porciones. También está el melón, que puede darse en trozos pequeños y sin semillas como un premio ocasional.

El pepino, cortado en pequeñas cantidades y sin condimentos, es otra opción con alto contenido de agua. Asimismo, algunas mascotas pueden consumir zanahoria y manzana sin semillas ni corazón, siempre en porciones moderadas.

Estos alimentos no reemplazan el agua ni la alimentación habitual. Si la mascota presenta jadeo excesivo, debilidad, vómitos, desorientación o pérdida de conocimiento durante un día caluroso, se debe buscar atención veterinaria de inmediato.