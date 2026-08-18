Minsa despliega atención médica para afectados por lluvias en Villa El Salvador

El Ministerio de Salud desplegó un equipo de profesionales en Villa El Salvador para atender a las familias afectadas por las lluvias y aniegos registrados en la zona sur de Lima.

La atención se realiza en el Sector 1, Grupo 1, con especialistas de distintas áreas médicas. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas reciben atención prioritaria.

Los vecinos también pueden acceder a medicamentos y servicios de enfermería, incluyendo seguimiento a pacientes que necesiten controles posteriores.

El operativo continuará hasta el 19 de agosto desde las 8:00 a. m., como parte de la respuesta sanitaria ante las consecuencias de las lluvias y la humedad.