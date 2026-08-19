Minsa brinda recomendaciones para cuidar la salud de los escolares ante el fenómeno de El Niño

La prevención también comienza en los colegios. Ante las posibles consecuencias del fenómeno "El Niño", el Ministerio de Salud recuerda a la población y a la comunidad educativa la importancia de adoptar hábitos saludables que ayuden a proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

Las principales recomendaciones son:

- Mantener una adecuada higiene de manos. Los escolares deben lavárselas con agua y jabón, frotándoselas por 20 segundos antes de comer, después de utilizar los servicios higiénicos y al regresar a casa, incorporando esta práctica como parte de su rutina diaria.

- Consumo de agua segura y prestar especial atención a los alimentos que los estudiantes llevan al colegio. Las loncheras deben incluir productos frescos, saludables, limpios y conservados, evitando aquellos que puedan descomponerse fácilmente.

- Una escuela sin criaderos de zancudos, es importante que los colegios y las familias participen en la prevención del dengue. Revisar patios, jardines y otros espacios permite identificar recipientes u objetos donde pueda acumularse agua y convertirse en un posible criadero de mosquitos. Los recipientes utilizados para almacenar agua deben mantenerse correctamente tapados y limpios.

- Saber cómo actuar ante lluvias intensas, la prevención incluye estar preparados ante lluvias intensas, u otras emergencias, es importante que los escolares conozcan las zonas seguras y rutas de evacuación de sus instituciones educativas. Desde el hogar, los padres pueden reforzar estas recomendaciones conversando con sus hijos sobre los riesgos que pueden encontrar en su entorno y enseñándoles cómo actuar de manera segura ante una emergencia.

El Minsa continuará impulsando acciones preventivas y prácticas saludables en la comunidad educativa, involucrando a estudiantes, docentes y familias en el cuidado de la salud.